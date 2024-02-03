В Великобритании под списание разбили McLaren 720S. Чудом никто не пострадал

В районе деревни Тонг в британском графстве Шропшир произошло ДТП, в результате которого был уничтожен McLaren 720S стоимостью около $ 300 тыс. Лишь по счастливой случайности в инциденте никто не пострадал.

Инцидент произошёл утром в пятницу, 2 февраля. Сообщается, что водитель самостоятельно покинул автомобиль ещё до приезда медиков и не получил серьёзных травм. Позже местная полиция подтвердила, что в инциденте никто не пострадал.

Разбитый в графстве Шропшир McLaren 720S Фото: Полиция Великобритании

Отметим, что McLaren 720S — один из самых известных спорткаров в мире. У него под капотом 720-сильный двигатель, который разгоняет машину до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля оценивается в 341 км/ч.

Добавим также, что всего месяц назад в Великобритании в ДТП попал ещё один спорткар — водитель Ferrari Roma стоимостью $ 235 тыс. не справился с управлением и вылетел в кювет.