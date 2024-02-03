Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» объяснили, почему у них раньше не работали обновления болида

В «Хаасе» объяснили, почему у них раньше не работали обновления болида
Аудио-версия:
Комментарии

Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о проблемах с обновлениями машины. Уже несколько лет обновления команды не приносят желаемого результата.

«Именно поэтому мы вносим изменения в организационную структуру нашего технического департамента: чтобы удостовериться, что всё, что мы обнаруживаем на трассе, отражается на процессе развития машины.

Если вы посмотрите на прежнюю организационную структуру, то не было замкнутого цикла. Теперь же есть чёткий план, как собранные на трассе данные передаются в отделы аэродинамики, аэродинамическую трубу и департамент CFD. Теперь, даже если и есть разногласия, для каждого очевидно, почему мы развиваем болид определённым образом. Это одна из ключевых причин, почему прежде мы не были способны поставить на машину успешные обновления и откатывались по ходу сезона назад. Теперь мы работаем куда более открыто, общаемся. Поэтому я считаю, что сейчас у нас намного большие шансы как следует обновлять автомобиль», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».

Материалы по теме
«Хаас» представил рендеры и ливрею болида на сезон-2024 Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android