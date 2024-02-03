В «Хаасе» объяснили, почему у них раньше не работали обновления болида

Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о проблемах с обновлениями машины. Уже несколько лет обновления команды не приносят желаемого результата.

«Именно поэтому мы вносим изменения в организационную структуру нашего технического департамента: чтобы удостовериться, что всё, что мы обнаруживаем на трассе, отражается на процессе развития машины.

Если вы посмотрите на прежнюю организационную структуру, то не было замкнутого цикла. Теперь же есть чёткий план, как собранные на трассе данные передаются в отделы аэродинамики, аэродинамическую трубу и департамент CFD. Теперь, даже если и есть разногласия, для каждого очевидно, почему мы развиваем болид определённым образом. Это одна из ключевых причин, почему прежде мы не были способны поставить на машину успешные обновления и откатывались по ходу сезона назад. Теперь мы работаем куда более открыто, общаемся. Поэтому я считаю, что сейчас у нас намного большие шансы как следует обновлять автомобиль», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».