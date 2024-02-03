Марк Хьюз: Албон единственный, кроме Норриса, кого «Ред Булл» обсуждал как замену Пересу

Обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз высказался о слухах об интересе «Ред Булл» к пилоту «Уильямса» Александеру Албону.

«Правда ли, что Албону предложили место второго пилота в „Ред Булл“ начиная с 2025 года? Я не знаю, правдив ли этот слух об Албоне, но он имеет смысл. Единственный парень, кроме Норриса, чьё имя когда-либо звучало в разговорах о замене Переса, — это Албон. Они оценивают его очень высоко. Поэтому, как только Норрис заключил новый контракт с „Маклареном“, было бы логично, если бы они сделали предложение Албону», — написал Хьюз, отвечая на вопрос читателя свой колонки на сайте The Race.

По ходу минувшего сезона в СМИ появлялось много информации о возможном расторжении отношений между «Ред Булл» и Серхио Пересом, но пилот продолжит выступать за команду, имея действующий контракт до конца 2024 года.