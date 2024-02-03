В «Стейке» назвали индекс болида на сезон-2024

Команда Формулы-1 «Стейк» сообщила в социальных сетях, что новый болид будет иметь в названии индекс C 44. Презентация машины состоится в понедельник, 5 февраля, в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Стейк» сообщил о подписании контракта с гонщиком из Барбадоса Зейном Мэлоуни. В минувшем сезоне Мэлоуни выступал в Формуле-2, представляя команду Rodin Carlin. По итогам сезона занял 10-е место в личном зачёте пилотов Формулы-2, заработав 96 очков.

Расписание презентаций команд Ф-1:

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»);

5 февраля – «Уильямс»;

7 февраля – «Альпин»;

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);

12 февраля – «Астон Мартин»;

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».