Шарль Леклер не станет менять гоночного инженера в 2024 году

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер продолжит работу со своим гоночным инженером Хавьером Маркесом в предстоящем сезоне. Об это стало известно во время эфира «Феррари» на Twitch.

Напомним, Леклер завершил сезон-2023 на пятом месте, набрав 206 очков и уступив испанцу Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» по дополнительным показателям. За сезон Леклер шесть раз поднимался на подиум.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет Леклер. Сообщается, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду британцу исполнится 40 лет.