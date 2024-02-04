Экс-пилот Ф-1 Трулли: Хэмилтон выиграл от перехода в «Феррари» больше, чем сама команда

Бывший итальянский пилот Формулы-1 Ярно Трулли прокомментировал переход семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Похоже, Льюис исполнил свою детскую мечту и стал гонщиком команды «Феррари». Но «Ред Булл» всё ещё силён, и этот переход ничего не изменит. Вы можете набрать в команду самых лучших пилотов, но если у вас нет конкурентоспособного болида, ничего не изменится. Мне кажется, основная задача «Феррари» состоит в том, чтобы побеждать в гонках, а не иметь в своём составе многократного чемпиона мира. Да, Льюис не очень старый и ещё многое может, но, на мой взгляд, он выиграл от этого перехода больше, чем сама команда», – приводит слова Трулли GPblog.

Напомним, Хэмилтону 39 лет. За «Мерседес» он выступает с 2013 года. В 2025 году Льюис станет пилотом «Феррари».