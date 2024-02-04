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Албон представил новый персональный логотип

Албон представил новый персональный логотип
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Пилот «Уильямса» Александер Албон в своих социальных сетях опубликовал персональный логотип.

«Новый год с новым логотипом!!!» – написал Албон, прикрепив соответствующую фотографию.

Фото: соцсети Александера Албона

Ранее в СМИ появилась информация о том, что австрийская команда «Ред Булл» предложила трёхлетний контракт действующему пилоту «Уильямса» Алексу Албону, который вступит в силу в 2025 году. Однако инсайдер Томас Махер опроверг данные слухи. По его данным, «Ред Булл» не рассматривает Александера в качестве замены мексиканцу Серхио Пересу в 2025 году.

Напомним, в минувшем сезоне гонщик «Уильямса» Александер Албон занял 13-е место в личном зачёте пилотов, семь раз войдя в топ-10 и сумев набрать в общей сложности 27 очков.

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