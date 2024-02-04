Жак Вильнёв назвал главного неудачника в связи с переходом Хэмилтона в «Феррари»

Канадский гонщик, чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв считает, что испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший является главным неудачником в ситуации с переходом британца Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду Формулы-1.

«Сайнс — главный неудачник в этой ситуации, так как его позиция в переговорах с Audi или кем-либо ещё серьёзно ослабла. Испанец не будет заинтересован в командных играх Ferrari. Теперь важность результата команды для него стремится к 0. Единственное, что будет иметь значение, – это его результаты. Он должен показывать себя, чтобы получить лучший контракт на 2025 год. Возможно, попытаться победить Леклера. Теперь ему нечего терять», — приводит слова Вильнёва La Gazzetta dello Sport.