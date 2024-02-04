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Источник: Феттель может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Источник: Феттель может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
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Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель может возобновить карьеру. Об этом сообщает F1-Insider.

По сведениям источника, переход звёздного британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» может вернуть Феттеля в Формулу-1. Не исключено, что Себастьян станет одним из пилотов «Мерседеса» в 2025 году и заменит тем самым англичанина. Отметим, что Феттель завершил свою карьеру в 2022 году.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Также сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

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