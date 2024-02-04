Экипаж Никиты Мазепина выиграл третий этап Азиатской серии Ле-Ман

Сегодня, 4 февраля, завершился третий этап нового сезона Азиатской серии Ле-Ман (ALMS). Лучший результат показал экипаж российского гонщика Никиты Мазепина, представляющий команду 99 Racing. Помимо Мазепина, в экипаж команды входят пилоты Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти.

Экипаж стартовал со второй позиции, но уже к концу первого часа закрепился в лидерах и сохранил первое место до самого конца гонки, несмотря на прессинг команды Proton Competition, занявшей вторую позицию.

ALMS. «4 часа Дубая» (абсолютный зачёт, топ-5):

1. Н. Мазепин, А. Аль-Харти, Л. Делетраз (99 Racing № 99) — 119 кругов.

2. Д. Рода, Ж. Андлауэр, Р. Биндер (Proton Competition № 22) +3,499 сек.

3. Г. Куртц, К. Браун, М. Якобсен (Crowdstrike Racing by APR № 4) +6,520.

4. А. Матшулл, Т. Дильманн, Л. Хёрр (DKR Engineering № 3) +31,280.

5. С. Йолуч, М. Динан, Ч. Иствуд (TF Sport № 90) +40,502.

Отметим, что в зачёте LMP3 первенствовал экипаж Джеймса Уинслоу и россиянина Александра Буханцова из команды Cool Racing, а в категории GT не было равных экипажу Pure Rxcing, в составе которого выступал белорусский гонщик Александр Малыхин.