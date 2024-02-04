Три модели Ferrari сразились в дрэг-битве. На троих у них более 2600 л.с.

Три модели Ferrari сразились в гонке на прямой по правилам дрэг-рейсинга. Для заездов были отобраны Ferrari 812 Superfast, представленная в 2017 году, Ferrari SF90, которая была создана в 2019-м, а также появившаяся в 2021-м Ferrari 296 GTB. Видео состязания опубликовано на YouTube-канале Carwow.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Наиболее мощным двигателем среди представленных автомобилей обладает SF90, у которой под капотом 1000-сильный 4-литровый твин-турбо V8. 296 GTB приводится в движение чуть более скромным 3-литровым твин-турбо V6 мощностью 830 л.с. В то же время 812 Superfast может похвастаться атмосферным 6,5-литровым V12, но его мощность ниже — 800 л.с.

В итоге именно 812 Superfast оказалась самой медленной, проехав четверть мили за 11,8 секунды. Второе время осталось за Ferrari 296 GTB (10,4 секунды), а быстрейшей стала самая мощная из представленных машин — Ferrari SF90, которой понадобилось лишь 9,9 секунды, чтобы преодолеть дистанцию в четверть мили.