Для McDonald's разработали тюнингованный Plymouth Barracuda с держателем для сэндвичей

Тюнинг-ателье Sean Smith Designs представило свой новый проект Burgercuda — тюнингованный Plymouth Barracuda, созданный по заказу компании McDonald’s.

Фото: Plymouth Barracuda для McDonald’s / Sean Smith Designs

Интерьер автомобиля выполнен с использованием фирменных цветов McDonald’s, а рядом с сиденьем водителя и пассажира даже установлен держатель для сэндвичей.

Фото: Plymouth Barracuda для McDonald’s / Sean Smith Designs

Кроме того, логотип McDonald’s размещён на решётке радиатора. В то же время технические характеристики автомобиля не раскрываются.

Фото: Plymouth Barracuda для McDonald’s / Sean Smith Designs

Plymouth Barracuda — один из самых известных масл-каров в истории. Он выпускался с 1964 по 1974 годы. Популярность автомобилю обеспечила невысокая цена в сочетании с мощным двигателем, однако в связи с энергетическим кризисом 1973 года его производство было прекращено.