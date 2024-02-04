Экс-пилот Ф-1: если Хэмилтону будет комфортно в «Феррари», он обойдёт Леклера

Бывший пилот Формулы-1 немец Кристиан Даннер прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.

«Всё зависит от того, получит ли Льюис то, что ему нужно, и удастся ли ему адаптировать свой стиль пилотирования. Сможет ли он создать вокруг себя комфортную атмосферу? Если ему будет комфортно, то он опередит Леклера, в этом я не сомневаюсь. Хотя Леклер извлёк урок: никогда нельзя недооценивать соперника, даже если это «всего лишь» Карлос Сайнс. С Хэмилтоном он не повторит ошибки», — приводит слова Даннера издание Motorsport-Magazin.

Ранее Хэмилтон сделал заявление о своём переходе в «Феррари» в 2025 году.