Названа команда, с которой Сайнс общался о возможном переходе

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший встречался посещал базу команды «Уильямс», чтобы поговорить о потенциальном переходе, сообщает BBC.

Также сообщается, что переговоры состоялись до известия о том, что Льюис Хэмилтон присоединится к «Феррари», после чего зашли в тупик.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду британцу исполнится 40 лет.

Ранее сообщалось, что интерес к Сайнсу проявляет «Ауди».