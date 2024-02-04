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Названа команда, с которой Сайнс общался о возможном переходе

Названа команда, с которой Сайнс общался о возможном переходе
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший встречался посещал базу команды «Уильямс», чтобы поговорить о потенциальном переходе, сообщает BBC.

Также сообщается, что переговоры состоялись до известия о том, что Льюис Хэмилтон присоединится к «Феррари», после чего зашли в тупик.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду британцу исполнится 40 лет.

Ранее сообщалось, что интерес к Сайнсу проявляет «Ауди».

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