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Марко: Вольф может попытаться подписать Ферстаппена, но у него ничего не получится

Марко: Вольф может попытаться подписать Ферстаппена, но у него ничего не получится
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможной попытке главы «Мерседеса» Тото Вольфа подписать контракт со звездой «быков» и трёхкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном после ухода Льюиса Хэмилтона.

«Тото Вольф может попытаться, но у него ничего не получится», — приводит слова Марко издание Sport.de.

Также Марко добавил, что у него «хорошая память», припомнив перепалку с «Мерседесом» на Гран-при Великобритании 2021 года.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет…

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