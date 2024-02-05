«Черное ушло, белое вернулось». Гонщикам «Феррари» показали комбинезоны на новый сезон

Пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу показали комбинезоны, в которых они будут выступать в сезоне-2024.

«Черное ушло, белое вернулось», — сказал Сайнс.

Гонщикам «Феррари» показали комбинезоны на новый сезон:

Напомним, по итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.