«Черное ушло, белое вернулось». Гонщикам «Феррари» показали комбинезоны на новый сезон
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Пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу показали комбинезоны, в которых они будут выступать в сезоне-2024.
«Черное ушло, белое вернулось», — сказал Сайнс.
Гонщикам «Феррари» показали комбинезоны на новый сезон:
Напомним, по итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.
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