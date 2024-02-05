Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Черное ушло, белое вернулось». Гонщикам «Феррари» показали комбинезоны на новый сезон

«Черное ушло, белое вернулось». Гонщикам «Феррари» показали комбинезоны на новый сезон
Комментарии

Пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу показали комбинезоны, в которых они будут выступать в сезоне-2024.

«Черное ушло, белое вернулось», — сказал Сайнс.

Гонщикам «Феррари» показали комбинезоны на новый сезон:

Напомним, по итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android