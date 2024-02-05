Фелипе Масса отреагировал на грядущий переход Хэмилтона в «Феррари»

Вице-чемпион мира 2008 года бразилец Филипе Масса прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.

«Я всегда допускал, что он задумается или попытается завершить карьеру в «Феррари». И этот момент настал. Если не ошибаюсь, он перейдёт в «Феррари» около 40 лет. Очевидно, это будет его завершающий этап в Формуле-1. От года до трёх. Всё будет зависеть от результатов.

Круто, что бренд будет представлять медийная икона. Хотя нельзя умалять его гоночный талант, его умение пилотировать. Если он сможет привнести что-то в «Феррари», это будет хорошо», — приводит слова Массы Motorsport España.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.