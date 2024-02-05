Льюис Хэмилтон назвал самое тяжёлое решение в жизни

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о своём переходе в «Феррари», который произойдёт в 2025 году.

«Мерседес» был неотъемлемой частью моей жизни с 13 лет, поэтому это решение было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе, и очень благодарен за упорный труд и преданность делу каждому, с кем я работал на протяжении многих лет. И, конечно же, благодарность Тото – за дружбу, руководство и лидерство. Вместе мы завоевали титулы, побили рекорды и стали самыми успешными в истории Формулы-1 в плане сотрудничества пилотов и команды», — написал Хэмилтон на своей официальной странице в социальных сетях.