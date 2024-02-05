Пьеро Феррари высказался на тему возможной вражды между Хэмилтоном и Леклером

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, высказался о переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду. Он произойдёт в 2025 году.

«Лично я очень счастлив. Такая фигура, как Льюис, — идеальный партнёр для «Феррари». Что касается Шарля, то он будущий чемпион. «Феррари» верит в него и демонстрирует поддержку. Хэмилтон – это Хэмилтон. Я не понимаю, почему они вдруг могут не поладить», — приводит слова Феррари QuotidianoNet.

Напомним, новость, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона 2024 года, появилась 1 февраля. Позже говорилось, что совокупные доходы Льюиса в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.