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5 февраля пройдут презентации «Уильямса» и «Стейка»: во сколько начало

5 февраля пройдут презентации «Уильямса» и «Стейка»: во сколько начало
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Сегодня, 5 февраля, состоятся две презентации команд Формулы-1 — «Уильямса» и «Стейка». Мероприятие британской команды начнётся в 17:40 мск. «Стейк» покажет свою презентацию в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в минувшем сезоне «Альфа Ромео» (ныне «Стейк») заняла девятое место в Кубке конструкторов. Боттас стал 15-м в личном зачёте, набрав 10 очков. Чжоу стал 18-м с шестью очками. «Уильямс» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Команда из Великобритании набрала 28 очков, опередив в таблице «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Хаас».

Победителем минувшего сезона стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вице-чемпионом впервые в карьере стал мексиканец Серхио Перес, также выступающий за «Ред Булл». Замкнул тройку сильнейших звёздный британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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