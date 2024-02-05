Вильнёв: Хэмилтон больше не верит в Тото Вольфа, такого я не ожидал

Популярный канадский гонщик, чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал решение британского пилота Льюиса Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари». По словам Вильнёва, такой выбор со стороны семикратного чемпиона мира стал для него неожиданным.

«Очевидно, что в «Мерседесе» что-то не работает. Льюис больше не верит ни в инженеров, ни в Тото Вольфа. И, учитывая ту свободу, которую они ему дали, признаюсь, я действительно не ожидал этого. Именно «Мерседес» создал имидж Хэмилтона. Они верили, что он останется их амбассадором на всю жизнь», — приводит слова Вильнёва Motorsport Nextgen-Auto со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее Жак рассказал, кого «Мерседесу» следует пригласить после ухода Хэмилтона.