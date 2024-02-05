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Журналист сайта Формулы-1 назвал четыре команды, куда может уйти Сайнс

Журналист сайта Формулы-1 назвал четыре команды, куда может уйти Сайнс
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Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто поразмышлял на тему того, куда может отправиться пилот «Феррари» Карлос Сайнс по окончании сезона-2024.

«На самом деле я думаю, что он сейчас не в слишком плохом положении. Вероятно, Сайнс рассматривает тот факт, что он уступил своё место величайшему гонщику поколения, как нечто… возможно, лучшее, что могло с ним случиться.

Потому что это просто показывает, что если это и должно было случиться, то, по крайней мере, он уступил Льюису, а не Албону или кому-то ещё, что могло бы его сильно разочаровать. У него есть масса вариантов.

Я знаю, что в «Мерседесе» хотят постоянства, и им нужен тот, кто не будет раскачивать лодку. Им нужен кто-то, кто будет хорошо ладить с Джорджем Расселлом, и Карлос Сайнс подходит для этого.

Я точно знаю, что у него может быть вариант в «Астон Мартин». У него может быть вариант в «Заубере», и у него может быть вариант в «Уильямсе», — сказал Барретто в подкасте F1 Nation.

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