Главный гоночный инженер «Мерседеса» может перейти в «Феррари» вслед за Хэмилтоном

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Риккардо Мускони с определённой долей вероятности может перейти в «Феррари». Об этом информирует La Gazzetta della Sport.

Как говорится в источнике, Мускони в случае перехода в «Скудерию» мог бы занять там аналогичную должность.

Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший директор по производительности «Мерседеса» Лоик Серра приступит к работе в «Феррари» грядущим летом.