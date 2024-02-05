Брат Хэмилтона раскрыл, как Льюис впервые рассказал ему о решении перейти в «Феррари»

Николас Хэмилтон вспомнил, как узнал о решении своего брата, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». В настоящий момент Хэмилтон выступает за «Мерседес», а в «Скудерию» перейдёт в 2025 году.

«Это было так неожиданно. Я готовился выступить с публичной речью для Coca-Cola, и Льюис позвонил мне накануне вечером. Я был на ужине, поэтому сказал: «Привет, братан, я перезвоню тебе, когда смогу». Потом, уже поздно ночью, я сам позвонил ему, но он не взял трубку. Но потом мы связались. Он мне сказал, что был уже в постели. Затем он спросил: «Ты здесь?» Я ответил, что как раз направляюсь на работу и загляну к нему позже вечером. И он такой: «Мне действительно не помешало бы поговорить с тобой прямо сейчас. Можешь говорить так, чтобы тебя никто не слышал? Я ответил «да», и он сказал: «Итак, я собираюсь в «Феррари» в 2025 году». Я такой: «Что! Ты шутишь? Это безумие!» — приводит слова Николаса The Independent со ссылкой на его выступление в социальных сетях.