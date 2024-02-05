В Koenigsegg показали первый клиентский Jesko Absolut. Это самый быстрый гиперкар в мире

Компания Koenigsegg показала первый в истории гиперкар Jesko Absolut, построенный для частного покупателя. По данным издания Carbuzz, им является официальный дилер Koenigsegg в Швейцарии, причём он заказал версию в неокрашенном карбоне — одну из четырёх Jesko Absolut, выполненных в таком виде.

Koenigsegg Jesko Absolut Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Jesko Absolut был представлен в марте 2020 года. По сравнению со стандартным Koenigsegg Jesko, у версии Absolut отсутствует заднее антикрыло. Вместо него на машине расположены плавники, с которыми кузов генерирует меньше прижимной силы, но также сталкивается с меньшим сопротивлением воздуха.

Koenigsegg Jesko Absolut Фото: Koenigsegg

В Koenigsegg отмечают, что при соблюдении необходимых условий Jesko Absolut, под капотом у которого пятилитровый твин-турбо V8 мощностью 1600 лошадиных сил, способен достигать скорости в 560 км/ч, что делает его самым быстрым гиперкаром в мире.

Добавим, что недавно в Koenigsegg представили уникальный Jesko Odin — часть его деталей сделана из чистого золота.