«Уильямс» представил ливрею болида 2024 года

Команда Формулы-1 «Уильямс» представила ливрею болида, на котором выступит в сезоне-2024. Как и в предыдущем году, машина раскрашена преимущественно в синие цвета с белыми вставками логотипов.

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Напомним, в нынешнем сезоне за команду будут выступать британец Алекс Албон и американец Логан Сарджент. В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

Расписание презентаций команд Ф-1

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»)

7 февраля – «Альпин»

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)

12 февраля – «Астон Мартин»

13 февраля – «Феррари»

14 февраля – «Мерседес»

14 февраля – «Макларен»

15 февраля – «Ред Булл»