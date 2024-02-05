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«Уильямс» представил ливрею болида 2024 года

«Уильямс» представил ливрею болида 2024 года
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Команда Формулы-1 «Уильямс» представила ливрею болида, на котором выступит в сезоне-2024. Как и в предыдущем году, машина раскрашена преимущественно в синие цвета с белыми вставками логотипов.

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Напомним, в нынешнем сезоне за команду будут выступать британец Алекс Албон и американец Логан Сарджент. В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

Расписание презентаций команд Ф-1

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»)
7 февраля – «Альпин»
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»

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