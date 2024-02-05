В Сети появилось фото Боттаса в комбинезоне «Стейка» до презентации

В Сети появилась фотография пилота команды Формулы-1 «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») финна Валттери Боттаса в новом комбинезоне.
Спецодежда выполнена преимущественно в чёрном цвете с зелёными вставками, а также белыми и чёрными логотипами спонсоров.
Напомним, в минувшем сезоне Боттас занял 15-е место в личном зачёте пилотов, набрав 10 очков. Финский гонщик четырежды попадал в очковую зону.
Расписание презентаций команд Ф-1
5 февраля – «Стейк»
7 февраля – «Альпин»
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»
Ранее Боттас показал свежее фото из города, где расположена база «Мерседеса».