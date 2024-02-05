Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон заявил, что новая машина «Уильямса» потребует изменения стиля пилотажа

Албон заявил, что новая машина «Уильямса» потребует изменения стиля пилотажа
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился ожиданиями от машины 2024 года, ливрею которой команда представила сегодня, 5 февраля.

«После очень позитивного прошлого года мы надеемся развить наш прогресс в 2024 году. Мы упорно работаем над тем, чтобы сделать шаг вперёд в плане скорости.

Мы многого просили от команды и нашей базы, чтобы наша машина оказалась там, где необходимо, и мы слегка поменяли философию болида, так что мне интересно посмотреть, сможем ли мы улучшить некоторые характеристики машины, которые она исторически имела. Это потребует адаптации в стиле пилотирования, но я уверен, что это окажется изменением во благо», — сказал Албон на пресс-конференции.

Ранее Албон и Сарджент представили новые комбинезоны «Уильямса».

Материалы по теме
Фото
Албон и Сарджент представили новые комбинезоны «Уильямса» в сезоне-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android