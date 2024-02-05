Албон заявил, что новая машина «Уильямса» потребует изменения стиля пилотажа

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился ожиданиями от машины 2024 года, ливрею которой команда представила сегодня, 5 февраля.

«После очень позитивного прошлого года мы надеемся развить наш прогресс в 2024 году. Мы упорно работаем над тем, чтобы сделать шаг вперёд в плане скорости.

Мы многого просили от команды и нашей базы, чтобы наша машина оказалась там, где необходимо, и мы слегка поменяли философию болида, так что мне интересно посмотреть, сможем ли мы улучшить некоторые характеристики машины, которые она исторически имела. Это потребует адаптации в стиле пилотирования, но я уверен, что это окажется изменением во благо», — сказал Албон на пресс-конференции.

Ранее Албон и Сарджент представили новые комбинезоны «Уильямса».