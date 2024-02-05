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Daily Mail: обвинения в адрес Хорнера — следствие внутренней борьбы в «Ред Булл»

Daily Mail: обвинения в адрес Хорнера — следствие внутренней борьбы в «Ред Булл»
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Расследование в отношении главы команды Формулы-1 Кристиана Хорнера могло быть спровоцировано внутренней борьбой в компании, сообщает издание Daily Mail.

Хорнер стал жертвой конкурирующих сил внутри концерна, в своё время сдерживавшихся основателем Дитрихом Матешицем, скончавшимся в возрасте 79 лет в октябре 2022 года.

Напомним, ранее «Ред Булл» выпустил заявление, согласно которому в отношении Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сообщается, что глава команды Формулы-1 допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.

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Источник: «Ред Булл» порекомендовал Хорнеру добровольно покинуть свой пост
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