Daily Mail: обвинения в адрес Хорнера — следствие внутренней борьбы в «Ред Булл»

Расследование в отношении главы команды Формулы-1 Кристиана Хорнера могло быть спровоцировано внутренней борьбой в компании, сообщает издание Daily Mail.

Хорнер стал жертвой конкурирующих сил внутри концерна, в своё время сдерживавшихся основателем Дитрихом Матешицем, скончавшимся в возрасте 79 лет в октябре 2022 года.

Напомним, ранее «Ред Булл» выпустил заявление, согласно которому в отношении Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сообщается, что глава команды Формулы-1 допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.