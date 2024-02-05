Формула-1 представила обновлённый формат спринтерского уикенда

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила итоги заседания Комиссии Формулы-1, состоявшегося сегодня, 5 февраля, в Лондоне (Великобритания).

Так, формат спринтерского уикенда в 2024 году изменится. Отметим, что ФИА не упомянула о возможности применения перевёрнутой стартовой решётки.

Пятница:

Свободная практика;

Спринт-квалификация.

Суббота:

Спринт;

Квалификация.

Воскресенье:

Гонка.

Сообщается, что формат будет утверждён на ближайшем заседании Всемирного совета автоспорта, которое состоится 28 февраля.

Напомним, в минувшем сезоне было проведено шесть спринтерских гонок: на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Катара, США и Бразилии. Победитель чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл четыре из шести спринтов.

Ранее ФИА отреагировала на недопуск «Андретти» в Формулу-1.