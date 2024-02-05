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Формула-1 представила обновлённый формат спринтерского уикенда

Формула-1 представила обновлённый формат спринтерского уикенда
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Международная автомобильная федерация (ФИА) представила итоги заседания Комиссии Формулы-1, состоявшегося сегодня, 5 февраля, в Лондоне (Великобритания).

Так, формат спринтерского уикенда в 2024 году изменится. Отметим, что ФИА не упомянула о возможности применения перевёрнутой стартовой решётки.

Пятница:
Свободная практика;
Спринт-квалификация.

Суббота:
Спринт;
Квалификация.

Воскресенье:
Гонка.

Сообщается, что формат будет утверждён на ближайшем заседании Всемирного совета автоспорта, которое состоится 28 февраля.

Напомним, в минувшем сезоне было проведено шесть спринтерских гонок: на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Катара, США и Бразилии. Победитель чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл четыре из шести спринтов.

Ранее ФИА отреагировала на недопуск «Андретти» в Формулу-1.

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