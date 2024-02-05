Формула-1 представила обновлённый формат спринтерского уикенда

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила итоги заседания Комиссии Формулы-1, состоявшегося сегодня, 5 февраля, в Лондоне (Великобритания).
Так, формат спринтерского уикенда в 2024 году изменится. Отметим, что ФИА не упомянула о возможности применения перевёрнутой стартовой решётки.
Пятница:
Свободная практика;
Спринт-квалификация.
Суббота:
Спринт;
Квалификация.
Воскресенье:
Гонка.
Сообщается, что формат будет утверждён на ближайшем заседании Всемирного совета автоспорта, которое состоится 28 февраля.
Напомним, в минувшем сезоне было проведено шесть спринтерских гонок: на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Катара, США и Бразилии. Победитель чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл четыре из шести спринтов.
Ранее ФИА отреагировала на недопуск «Андретти» в Формулу-1.