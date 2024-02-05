Sky Sports: Хорнер продолжит работу на момент расследования

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер продолжит работу на своём посту во время расследования.

Напомним, ранее «Ред Булл» выпустил заявление, согласно которому касательно Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сообщается, что глава команды Формулы-1 допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.

Кристиан Хорнер возглавляет «Ред Булл» с 2005 года и за это время шесть раз выигрывал Кубок конструкторов, а пилоты команды семь раз становились чемпионами мира. В общей сложности на счету австрийского коллектива 113 побед в Формуле-1.