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Sky Sports: Хорнер продолжит работу на момент расследования

Sky Sports: Хорнер продолжит работу на момент расследования
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Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер продолжит работу на своём посту во время расследования.

Напомним, ранее «Ред Булл» выпустил заявление, согласно которому касательно Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сообщается, что глава команды Формулы-1 допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.

Кристиан Хорнер возглавляет «Ред Булл» с 2005 года и за это время шесть раз выигрывал Кубок конструкторов, а пилоты команды семь раз становились чемпионами мира. В общей сложности на счету австрийского коллектива 113 побед в Формуле-1.

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Источник: «Ред Булл» порекомендовал Хорнеру добровольно покинуть свой пост
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