Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Ф-1 изменили правила использования DRS и увеличили лимит моторов на сезон

В Ф-1 изменили правила использования DRS и увеличили лимит моторов на сезон
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила итоги заседания Комиссии Формулы-1, состоявшегося сегодня, 5 февраля, в Лондоне (Великобритания).

Так, теперь активация системы DRS в гонках возможна через один круг после старта/рестарта, а не через два, как это было ранее.

Также теперь один пилот может использовать четыре силовых установки за сезон, а не три, как это было ранее. Напомним, превышение допустимого лимита приводит к санкциям.

Ранее Комиссия Ф-1 представила обновлённый формат спринтерского уикенда, который будет одобрен на ближайшем заседании Всемирного совета ФИА, которое состоится 28 февраля. В минувшем сезоне было проведено шесть спринтов, в четырёх из которых победил Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Формула-1 представила обновлённый формат спринтерского уикенда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android