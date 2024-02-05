В Ф-1 изменили правила использования DRS и увеличили лимит моторов на сезон

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила итоги заседания Комиссии Формулы-1, состоявшегося сегодня, 5 февраля, в Лондоне (Великобритания).

Так, теперь активация системы DRS в гонках возможна через один круг после старта/рестарта, а не через два, как это было ранее.

Также теперь один пилот может использовать четыре силовых установки за сезон, а не три, как это было ранее. Напомним, превышение допустимого лимита приводит к санкциям.

Ранее Комиссия Ф-1 представила обновлённый формат спринтерского уикенда, который будет одобрен на ближайшем заседании Всемирного совета ФИА, которое состоится 28 февраля. В минувшем сезоне было проведено шесть спринтов, в четырёх из которых победил Макс Ферстаппен.