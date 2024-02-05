В «Стейке» объявили дату дебюта своего нового болида на трассе

Команда Формулы-1 «Стейк» впервые проведёт шейкдаун своего нового болида C44 в грядущую пятницу, 9 февраля, сообщает пресс-служба.

Испытания пройдут в Барселоне (Испания), после чего машина отправится на предсезонные тесты в Бахрейн, которые ознаменуют старт сезона.

Напомним, в 2024 году «Стейк» представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в Кубке конструкторов. Боттас занял 15-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Чжоу стал 18-м с шестью очками.

Расписание презентаций команд Ф-1

7 февраля – «Альпин»

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)

12 февраля – «Астон Мартин»

13 февраля – «Феррари»

14 февраля – «Мерседес»

14 февраля – «Макларен»

15 февраля – «Ред Булл».