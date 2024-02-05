Валттери Боттас рассказал о первых ощущениях от нового болида «Стейка»

Пилот «Стейка» (бывшая «Альфа Ромео») финн Валттери Боттас поделился ощущениями от нового болида C44, который команда впервые представила сегодня, 5 февраля.

«Новая С44 определённо ощущается иначе. Нам необходимо работать как единая команда, чтобы извлечь из неё максимальный потенциал — остальное не так важно. Лично для себя, начиная уже третий сезон с этой командой, я ставлю высокие цели, у меня большие ожидания.

Нам нужно сделать хороший шаг вперёд, добиться прогресса по сравнению с прошлым годом, в котором, откровенно говоря, поставленных целей мы не добились. Нам необходимо это исправить, но в Хинвиле я вижу много энтузиазма, а потому уверен, что нам удастся это сделать», — сказал Боттас на пресс-конференции.