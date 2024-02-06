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Назван сотрудник «Ред Булл», который может занять место Хорнера в случае его ухода

Назван сотрудник «Ред Булл», который может занять место Хорнера в случае его ухода
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Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли может занять место руководителя команды в случае, если эту должность покинет Кристиан Хорнер. Об этом информирует издание Motorsport-Magazin.

По сведениям источника, у советника гоночного коллектива по автоспорту Хельмута Марко нет амбиций стать новым главой «Ред Булл».

Напомним, 5 февраля «Ред Булл» выпустил заявление, в котором сообщил, что в отношении Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Говорилось, что глава команды допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.

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