Правительство Сингапура пересмотрит контракт с Формулой-1 после коррупционного скандала

Правительство Сингапура пересмотрит условия контракта на проведение в стране Гран-при Формулы-1. Это будет сделано после коррупционного скандала, в центре которого оказался бывший министр транспорта страны Субраманиам Исваран. Об этом информирует L'Équipe со ссылкой на AFP.

Исваран подал в отставку в январе после того, как ему было предъявлено обвинение в 27 правонарушениях из-за расследования коррупции на самых высоких уровнях. В рамках расследования фигурирует миллиардер Онг Бенг Сенг, который владеет правами на проведение Гран-при Сингапура. Сообщалось, что бывший министр получал от Бенг Сенга дорогие подарки.

Намерение пересмотреть соглашение с Формулой-1 было озвучено министром торговых отношений Грейс Фу. Также чиновница отметила, что будет проведена аудиторская проверка по итогам Гран-при 2022 года.

Действующий контракт Сингапура и Формулы-1 рассчитан до 2028 года.