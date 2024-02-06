Названа первая реакция жены Хорнера после скандальных обвинений против мужа

Британская певица и бывшая участница поп-группы Spice Girls Джери Хорнер (Холлиуэлл) была в слезах, когда узнала о ситуации со своим мужем, руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. Об этом информирует The Sun.

5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера «Ред Булл» инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило «компрометирующее поведение» Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.

По сведениям издания, Холлиуэлл не верит в обвинения, которые были выдвинуты против её мужа, и убеждена в его невиновности.

Помимо прочего, сообщалось, что Хорнер мог отправить некие фотографии одной из сотрудниц команды.

«Джери была в слезах, присматривая за детьми. Она настаивает на том, что Кристиан не сделал ничего плохого», — сказал источник, близкий к Джери.