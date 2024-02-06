Сайнс рассказал о своём состоянии после объявления о будущей замене на Хэмилтона

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своём настрое к сезону-2024, который станет для него последним в составе итальянской команды.

«Я в порядке, правда, это были очень напряжённые две недели для всех дома в Маранелло, но я сосредоточен на подготовке к этому сезону, который очень важен для «Феррари».

Я всегда стараюсь искать высокий уровень давления. Вы должны чувствовать давление и стресс, вы должны нервничать перед гонкой Формулы-1. Отсюда у меня есть свои приёмы, чтобы справиться с этим уровнем давления. Я не люблю выходить на гонки слишком расслабленным. Чувствую, что мне не хватает немного требований. Поэтому я ищу это в тренировках. Этот год, как и девять предыдущих, — самый важный в моей карьере. Именно так я подхожу к каждому из них. А тем более в «Феррари», — приводит слова Сайнса AS.