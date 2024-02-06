Минарди объяснил, почему на месте «Феррари» не стал бы приглашать Хэмилтона

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди дал комментарий по поводу перехода британского пилота Льюиса Хэмилтона в «Феррари», который произойдёт в 2025 году. Сейчас Хэмилтон выступает за «Мерседес».

«Если говорить о маркетинге, то это блестящая операция, так что снимаю шляпу перед Джоном Элканном. Но если говорить просто о Формуле-1, то ситуация меняется. Лично я бы не брал кого-то вроде Хэмилтона. В возрасте ли дело? Нет, я клянусь, что возраст для меня не имеет значения. Алонсо даже старше Льюиса, но всё ещё очень силён. И Хэмилтон тоже по-прежнему конкурентоспособен. Поэтому мы должны спросить себя – проигрывала ли «Феррари» все эти годы по вине пилотов? Нет. Из этого следует, что у Хэмилтона нет гарантии успеха. Точно так же, как и у Феттеля. В Формуле-1 очень важно иметь машину-победитель. Дом строят не с крыши, а с фундамента», — приводит слова Минарди Quotidiano.Net.