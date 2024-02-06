Стало известно, когда будут допрашиваться все заинтересованные стороны в деле о Хорнере

В пятницу в Англии пройдут допросы всех заинтересованных сторон, участвующих в деле о руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере. Об этом сообщает издание Auto Motor Und Sport.

Если внешние следователи придут к выводу, что обвинения в несоблюдении правил делают невозможным дальнейшую работу, «Ред Булл» придётся в кратчайшие сроки искать нового директора команды.

5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера «Ред Булл» инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило «компрометирующее поведение» Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.

Хорнер продолжает вести дела в обычном режиме. В понедельник босс «Ред Булл» посетил заседание комиссии Формулы-1 в Лондоне. Хорнер стоит у руля команды в Милтон-Кейнсе с момента её основания в 2005 году. За это время его команда выиграла семь титулов пилотов и шесть трофеев конструкторов.