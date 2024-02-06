Ньюи оценил перспективы «Ред Булл» в 2024 году в контексте нового болида RB20

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о болиде RB20, который будет у команды в нынешнем году.

«Автомобиль этого года является третьей эволюцией RB18, который был первым болидом, соответствовавшим новым правилам. Сейчас мы, конечно, не знаем, является ли третья эволюция слишком консервативной. Думаю, нам удалось правильно понять основы. Мы сумели создать достойную машину, которую затем дорабатывали в 2022-м году. Очевидно, у нас была очень сильная вторая половина сезона в 2022-м.

В прошлом году мы действительно не ожидали, что будем настолько успешны. Насколько я понимаю, в этом году многие наши соперники внимательно присмотрелись к нам. Так что, подозреваю, будет довольно много машин, очень похожих на нашу. Что касается нас, мы выбрали свой подход, и, надеюсь, он сработает», — приводит слова Ньюи Motorsport со ссылкой на Talking Bulls podcast.