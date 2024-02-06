«Конец может быть плохим». Экс-пилот Ф-1 предупредил Хэмилтона из-за перехода в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук высказался о решении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». Смена команд произойдёт в 2025 году.

«Мне кажется, это будет сложный сезон для Хэмилтона и «Мерседеса». В какой степени Тото Вольф всё ещё будет поддерживать его? Известно, что они хорошие друзья. Но сможет ли Хэмилтон всё ещё рассчитывать на ту же поддержку?

В «Феррари» Хэмилтону предстоит столкнуться с иерархией. А он, конечно, к этому не привык. Если сравнивать с Леклером, то Хэмилтон — уже не самый молодой гонщик. А ведь мы много раз сталкивались с такой историей: пилот меняет команду, затем приходит более молодой гонщик и заставляет его попотеть. Конечно, Хэмилтон может выиграть восьмой титул, но он также может многое потерять. Предположим, Леклер будет лучше Хэмилтона… Это было бы плохим завершением карьеры», — приводит слова Штука Eurosport.de.