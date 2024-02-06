«Макларен» впервые в истории примет участие в DTM

Команда Формулы-1 «Макларен» впервые в своей истории примет участие в немецкой гоночной серии Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

Помимо «Макларена», в 40-м сезоне в истории чемпионата будут представлены такие команды, как «Ауди», «Феррари», БМВ, «Ламборгини», «Мерседес» и «Порше». По итогам прошлого сезона чемпионом стала команда «Порше».

Напомним, DTM — чемпионат Германии среди легковых автомобилей. Так называемый «новый DTM» проводится с 2000 года. Этот чемпионат был возрождён на базе Deutsche Tourenwagen Meisterschaft («старого DTM»), который проводился с 1984 по 1996 год.

Ранее пресс-служба «Макларена» опубликовала фото нового дизайна комбинезонов, в которых гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут выступать в предстоящем сезоне Формулы-1.