Глава «Стейка» высказался о деле, возбуждённом против команды комиссией по казино

Руководитель команды Формулы-1 «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») Алессандро Алунни Брави прокомментировал информацию о деле, которое было открыто Федеральной комиссией Швейцарии по казино.

«Мы всегда соблюдаем все действующие законы, в том числе в Швейцарии. И, конечно, мы приняли все меры для обеспечения правомерности нашей деятельности», — приводит слова Брави SRF.

Ранее стало известно, что титульным спонсором команды является оператор онлайн-казино, который запрещён в Швейцарии. У «Стейка» нет лицензии в этой стране и, следовательно, он является незаконным. Существует риск штрафа команды до 500 тыс. франков (приблизительно € 533,3 тыс.).

Напомним, в 2024-м команду будут представлять вице-чемпион мира 2019 и 2020 года, финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.