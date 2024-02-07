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Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поблагодарил болельщиков за поддержку. В четверг, 1 февраля, команда «Феррари» объявила о переходе британского гонщика из «Мерседеса» в 2025 году.

«Последние несколько дней прошли с любовью. Спасибо за вашу энергию, за поддержку, которую вы оказываете. Это многое для меня значит. Не могу дождаться начала сезона. 2024-й — про нас», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.

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