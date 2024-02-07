Руководитель команды Ф-1 впервые отреагировал на обвинения против главы «Ред Булл» Хорнера

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал обвинения, выдвинутые против его коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее стало известно, что австрийская команда в отношении Хорнера проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Глава гоночного коллектива якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Кристиан все обвинения отверг.

«Боюсь, у меня нет никакого понимания, что стоит за этими обвинениями. Я не знаю, что произошло. Если что-то такое вдруг случится у нас, мы сделаем всё, чтобы исправить ситуацию. Я думаю, мы все должны посмотреть друг на друга и убедиться, что задаём правильные вопросы и действуем так, что и 10 лет спустя сможем испытывать чувство гордости», — сказал Ваулз в эфире Bloomberg TV.

До Ваулза обвинения против Хорнера публично не комментировал ни один из руководителей команд Формулы-1.