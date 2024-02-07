Ральф Шумахер предположил, сделал ли Хэмилтон выбор в пользу «Феррари» из-за Михаэля

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал решение британского гонщика Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседеса» в «Феррари». Смена команд состоится в 2025 году.

«Я думаю, это может стать правильным выбором для Льюиса. Есть много гонщиков, которые хотели бы поработать за рулём «Феррари» до завершения карьеры, и он один из них. Я ещё не разговаривал с Льюисом, но не думаю, что он делает это потому, что это сделал Михаэль», — приводит слова Ральфа Sky Sports.

Отметим, что Михаэль Шумахер сперва выступал за «Феррари», а после перешёл в «Мерседес», где и завершил карьеру в Формуле-1.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук предупредил Хэмилтона из-за перехода в итальянскую команду.