Ведущие юристы ФИА покинули организацию

Два топ-менеджера юридического отдела ФИА, имеющих отношение к Формуле-1, покидают организацию в связи с продолжающимся оттоком сотрудников из руководящего органа.

Директор по управлению и регулированию Пьер Кеттерер и глава коммерческого юридического отдела Эдвард Флойд покидают свой пост.

Кеттерер, который в апреле займёт новую должность в Международном олимпийском комитете, пришёл в ФИА в 2010 году. Он долгое время считался одним из ключевых юристов организации, представляя её интересы в дисциплинарных делах как в Формуле-1, так и в других видах спорта, а также во внешних делах, кроме того, он активно занимался вопросами соответствия.

При бывшем президенте Жане Тодте он возглавлял переговоры с ФИА по заключению действующего Concorde Agreement, рассчитанного до 2026 года, создал судебные и дисциплинарные правила ФИА в 2011 году и был ключевым игроком в разработке кодекса поведения COVID-19, который позволил возобновить Ф-1 в 2020 году.