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«Заубер» убрал с сайта раздел про команду Ф-1 на фоне скандала с названием

«Заубер» убрал с официального сайта команды упоминание «Стейк» после скандала с названием.

Стоит отметить, что «Стейк» также исчез из вкладки «Партнёры».

Напомним, ранее федеральная комиссия Швейцарии по казино открыла дело против команды Формулы-1 «Стейк» из-за её нового титульного спонсора.

«Стейк» — оператор онлайн-казино, запрещённый в Швейцарии. Он не имеет лицензии в этой стране и, следовательно, является незаконным. Существует риск штрафа до 500 тыс. франков (приблизительно € 533,3 тыс.).

Напомним, в 2024 году «Стейк» представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в Кубке конструкторов. Боттас занял 15-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Чжоу стал 18-м с шестью очками.