Ваулз объяснил, почему «Мерседес» будет ещё сильнее после ухода Хэмилтона

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз оценил переход гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Он произойдёт в 2025 году. До этого момента Хэмилтон будет продолжать представлять немецкую команду.

«Я действительно думаю, что это полезно для спорта. Это верный шаг для Льюиса, потому что он извлечёт из этого выгоду и бросит вызов самому себе. Это не очень хорошо для «Мерседеса» в краткосрочной перспективе, но на самом деле, мне кажется, в будущем у них всё будет в порядке относительно вопроса с пилотами. У них есть прекрасные возможности для выбора. Так что в результате «Мерседес» будет ещё сильнее. В конечном счёте всё произошло вовремя, и это хорошо», — приводит слова Ваулза Motorsport.